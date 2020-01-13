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13 січня • оновлено в 11:42
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На Сумщині під час руху загорілася електричка з людьми. Фото й відео

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У селі Новгородське Сумської області 12 січня під час руху загорілася електричка з людьми.

Як повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла в кабіні дизель-поїзда сполученням Суми – Мерчик (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця).

За словами свідків події, персонал потягу здійснив евакуацію людей і приступив до гасіння полум'я за допомогою наявних вогнегасників. Вагон, що палав, від'єднали, а сам потяг із чотирма пасажирськими вагонами відбуксували на станцію "Смородино".

У Сумській області під час руху загорілася електричка

У Сумській області під час руху загорілася електричка

За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки тепловоза.

Внаслідок події пошкоджена кабіна дизель-поїзда на площі до 5 кв. м, жертв і потерпілих немає.

Як писав OBOZREVATEL, в електричці "Укрзалізниці" під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа. Надзвичайна подія трапилася поблизу міста Жмеринка Вінницької області. Постраждалих немає.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Суми
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