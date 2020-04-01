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1 квітня • оновлено в 21:38
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Відмовився від госпіталізації: на Сумщині хворий на коронавірус заразив трьох осіб

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У місті Охтирка Сумської області інфікований коронавірусом чоловік відмовився від госпіталізації. У трьох людей, із якими він контактував, виявили COVID-19.

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Як пише "Охтирський міський портал", українець 1986 р.н. повернувся з Іспанії 15 березня. Офіційно він ніде не працював. Коронавірус у нього діагностували в кінці місяця.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

27 березня стан місцевого жителя погіршився, у нього були температура до 39 градусів, біль за грудиною і сухий кашель. Чоловік викликав додому свого сімейного лікаря, той запропонував госпіталізацію до Тростянецької міської лікарні.

Українець написав відмову, залишившись вдома на самоізоляції разом із дружиною і двома дітьми.

У шести контактних осіб чоловіка (крім дружини і дітей – батьки хворого та теща) експрес-тести показали негативні результати. Був зроблений повторний забір матеріалу на обстеження.

"Незабаром встановили ще чотири контактні особи, яких взяли під спостереження. Усі вони перебували на самоізоляції із задовільним загальним станом", – пише портал.

Пізніше, 31 березня, були офіційно підтверджені ще три випадки захворювання на коронавірус у місті. Інфікованими виявилися відстежені контакти першого хворого. Ще троє його контактних осіб виявилися здоровими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 квітня в Новомосковську Дніпропетровської області зафіксували ще один випадок коронавірусу. Це вже десята людина в області, у якої діагностували COVID-19.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Суми
Теги
інфекція вірус карантин хвороба
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Таких уе.бков нужно сажать в тюрьму
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