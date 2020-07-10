На Сонці зафіксували потужний спалах: торкнутися може і Землю. Відео

У четвер, 9 липня, вчені зафіксували потужний спалах на Сонці.

Фото і відео явища дослідники опублікували в соціальній мережі Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що вплив сонячної бурі, ймовірно, буде слабким. Однак вона цілком може зачепити Землю.

"Цей вплив сонячної бурі, ймовірно, буде слабким. Воно було запущено на південно-західному краю зони землетрусу. Часткове гало (позначене червоними стрілками) перетинає центральний меридіан Сонця, що вказує на те, що воно частково орієнтоване на Землю", – відзначили вчені.

На Сонці зафіксували потужний спалах

На Сонці зафіксували потужний спалах

На Сонці зафіксували потужний спалах

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