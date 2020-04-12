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12 квітня • оновлено в 16:27
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/ Суспільство

На складах Держрезерву знайшлися протигази для коней з СРСР: що це таке. Фото

6.8т
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На складах Державного агентства резерву України ще з минулого століття зберігаються протигази для коней.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів глава Держрезерву України Ярослав Погорілий. За його словами, ці предмети перебувають у засіках країни з 1970-х років (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

"Їх заклали при Союзі, коли був сформований мобілізаційний резерв, тому що були державні виробництва. І ось вони зберігаються, тому що нікому не потрібні, і їх неможливо реалізувати", – пояснив Погорілий.

Протигази для коней

Протигази для коней

worldwar1.com

Відзначимо, протигази для коней розробили в 1943 році для захисту тварин від газових атак. За основу були взяті протигази для особового складу і розробки західних армій – німецької, французької.

Величезний протигаз із масивним вугільним фільтром надягався на морду тварини, кріпився шкіряними ремінцями й утяжками і дозволяв коневі протягом чотирьох годин дихати в умовах отруєного повітря.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

Протигази для коней

Протигази для коней

nachfin.info

Протигази для коней

Протигази для коней

lenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Погорілий розповів, що медичні маски, які зберігалися на складах Державного агентства резерву України, закупив іще уряд Юлії Тимошенко в 2009-2010 роках в період епідемії свинячого грипу.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
На новый MAHДАйн пригодится сkoту!!!!
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
на 1-ом фото прародитель веслоухих
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Не то хранили. Xoxлам нужны маски для свиней. А эти отдайте Ксюше Собчак.
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