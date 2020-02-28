На шахті у терористів "ДНР" прогримів вибух: є загиблі

На приватній шахті біля Шахтарська, який контролюють терористи "ДНР", 28 лютого вибухнув метан. Двоє людей загинули.

У так званій "адміністрації" Шахтарська уточнили, що вибух стався близько 12:00, повідомляє один з ресурсів бойовиків.

Шахта розташована біля Шахтарська socportal.info

"Інцидент стався на приватній шахті, розташованій на території колишньої шахти імені XVII Партз'їзду. Наразі одного загиблого гірника підняли на поверхню, на місці працюють рятувальники, які шукають другого шахтаря", – заявили окупаційна влада.

У так званому "МНС ДНР" уточнили, що другий гірник теж загинув.

Шахта з видобутку вугілля розташована в декількох кілометрах на північний захід від Шахтарська в Донецькій області. Зараз ведеться перевірка наявності у видобувного підприємства необхідних патентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кіровському районі окупованого Донецька у вересні 2019 року стався вибух на території шахти імені Скочинського. Тоді загинула одна людина.

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