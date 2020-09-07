На сайті ВРУ зареєстрували петицію щодо розслідування справи "вагнерівців"

Родичі українських воїнів, загиблих на Донбасі від рук російських найманців, зареєстрували на офіційному порталі Верховної Ради України петицію з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнер. З 7 вересня підтримати петицію можна на сайті парламенту.

Автором петиції стала Віталіна Тарасова, вдова Героя України, командира літака АН-30Б, що був збитий російськими найманцями у червні 2014 року, Костянтина Могилка. До ініціаторів вимоги всебічного розслідування зриву спецоперації долучилася також мати загиблого в літаку Іл-76 14 червня 2014 року Віталія Бондаренка Ніна Бондаренко; батько загиблого в Іл-76 Павла Ніконова Сергій Ніконов; дружина Олександра Котова, який загинув у збитому літаку ІЛ-76, Тетяна Котова.

"Ми, родичі і близькі українських воїнів, які загинули, захищаючи Україну у найбільш важкий період російські агресії, з гірким подивом читаємо в різноманітних ЗМІ шокуючу інформацію про те, що операція з вивезення в Україну російських найманців, бійців ПВК Вагнер була зірвана. Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі в 14-15 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стали найбільш трагічними сторінками цієї війни", – зазначається у петиції.

Рідні загиблих українських героїв наголошують, що не зацікавлені в скандалах, спекуляціях і появі десятків непідтверджених версій. Натомість вони вимагають правди.

"Нам потрібна правда, і чітке розуміння того, що держава виконує свої функції щодо захисту закону, своїх громадян, своїх воїнів, і служить торжеству справедливості – а не навпаки", – йдеться в тексті документу.

Автори петиції вимагають справедливості і встановлення істини, а також відповіді на питання: хто винен у тому, що бойовики, на чиїх руках кров українських солдат, українських військових і льотчиків – в останній момент уникнули покарання? Хто і чому "злив" інформацію, і таким чином зірвав затримання? Чому Генеральна прокуратура України не відреагувала на пропозицію Лукашенка прибути до Мінська, щоб довести причетність цих найманців до участі в агресії проти України?

В петиції також зазначається, що слідча комісія Верховної Ради є чи не єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на ці та інші питання.

"Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто поставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією", – також зазначають рідні загиблих військових.

Ініціатори вимоги переконані: імена тих, хто зірвав ретельно сплановану операцію українських спецслужб, мають бути відомі усьому світові.

"Це потрібно зрештою усьому цивілізованому світу, адже якби затримання вбивць та бойовиків відбулося, то в перспективі вони постали б не лише перед українським, але й перед міжнародними судами. Ми вимагаємо правди!" – наголошують автори петиції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голову Офісу президента України Андрія Єрмака звинуватили у державній зраді: журналіст Юрій Бутусов заявив, що він заборонив проводити завершальний етап тривалої та ретельно спланованої операції СБУ по виманюванню на територію України бійців ПВК Вагнера, які здійснювали злочини на Донбасі. Пізніше ці звинувачення було підкріплено доказами: фото та документи, що підтверджують обставини зриву спецоперації опублікував народний депутат Володимир Ар’єв.