На Рівненській АЕС знайшли COVID-19: є жертва

На Рівненській АЕС зафіксували чотири нових випадки COVID-19 за добу.

Серед співробітників Рівенської АЕС за добу зафіксували чотири нових випадки коронавірусу, одна людина померла від ускладнень, викликаних хворобою.

Про це в понеділок, 27 липня, повідомила прес-служба атомної електростанції. Від коронавірусу лікують 13 працівників.

З початку поширення COVID-19 на АЕС видужав вже 41 працівник.

Зараз триває епідемічне розслідування. Всі встановлені контактні особи інфікованих перебувають на самоізоляції, за їхнім станом здоров'я стежать сімейні лікарі.

У повідомленні зазначили, що кількість звернень робітників станції в лікарню знаходиться на низькому рівні. Крім того, 325 співробітників АЕС перевели на віддалену роботу, а ще 1 671 особа перебуває у відпустці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу, за даними на 24 липня, в Україні кілька регіонів стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19). На другому місці після Києва – Рівненська область.