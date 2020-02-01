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1 лютого • оновлено в 10:55
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На Рівненській АЕС вночі вирубили енергоблок: що сталося

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У ніч на суботу, 1 лютого, на Рівненській атомній електростанції відключили від енергомережі третій енергоблок.

Реакторна установка знаходиться на 35% від номінальної потужності. Про це повідомили в пресслужбі Енергоатома.

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Рівненська АЕС

Рівненська АЕС

korrespondent.net

На даний момент з'ясовуються причини відключення.

Відзначається, що порушень меж і умов безпечної експлуатації на АЕС не було. Радіаційний фон на станції і прилеглій території знаходиться в межах діючих норм.

Раніше OBOZREVATEL писав, що енергоблок №3 Южно-Української АЕС (місто Южноукраїнськ Миколаївської області) раптово було відключено від мережі після того, як спрацювала автоматика захисту.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Рівне
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хорошо Советский Союз АЭС строил. Даже на Украине ещё работают
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Как свинопасы и дyпомои могут эксплуатировать АЭС?
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Чубатые голодранцы, запасайтесь лучинами...)))
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