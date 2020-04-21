На Рівненщині зафіксували незвичну поведінку коронавірусу

У Рівненській області, де заявили про повторне зараження людей, які перехворіли на COVID-19, насправді мова йде про збереження інфекції в організмі довше раніше озвучених термінів.

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Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Ігор Тимошенко, запевнивши, що четверо людей, незважаючи на відсутність симптомів, просто не долікувалися.

"Я б назвав це не повторно інфіковані, а клінічно здорові люди, які пройшли процес лікування. Але це підтверджує своєрідність поведінки вірусу, тобто він може знаходитися в організмі не обов'язково 14 днів, він може знаходитися і більше. Тобто це ті люди, які вже де-факто були здоровими, їм провели тестування ПЛР і отримали позитивний тест. Вони будуть перебувати ще на лікуванні протягом, можливо, семи днів до найближчого тестування", – розповів він.

Коронавірус

Тимошенко уточнив, що за очікуваннями медиків пацієнти повинні були вже повністю одужати, але під час проведення тесту отримали позитивний результат.

"Значить, повністю вірус ще не вийшов з організму, і вони потребують додаткового лікування певну кількість днів", – додав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що у чотирьох пацієнтів, які після інфікування і лікування здали негативні тести на коронавірус, повторно виявили COVID-19, 20 квітня заявив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Він уточнив, що люди лікувалися протягом трьох тижнів.