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9 червня • оновлено в 22:43
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На Рівненщині висипали тонни сміття із використаними тестами на COVID-19. Фото

1.2т
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Біля селища Демидівка Рівненської області серед 20 тонн побутового сміття знайшли використані пробірки для тестування на коронавірус COVID-19.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції у Рівненській області. Правоохоронці зазначили, що непотріб нібито привезли невідомі з іншої області.

Про інцидент поліцію поінформував голова Демидівської об'єднаної територіальної громади 8 червня. Правоохоронці нині встановлюють осіб, причетних до злочину.

На Рівненщині висипали тонни сміття із використаними тестами на COVID-19

На Рівненщині висипали тонни сміття із використаними тестами на COVID-19

rv.npu.gov.ua

За цим фактом розпочато досудове розслідування. У разі доведення провини, зловмисникам загрожує близько 17 тисяч гривень штрафу. Також нині вирішується питання про утилізацію відходів.

Під Рівне серед сміття знайшли використані тести на коронавірус

Під Рівне серед сміття знайшли використані тести на коронавірус

rv.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва мати викинула свою мертву новонароджену дитину у сміття посеред вулиці.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Рівне
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Коронавірус. Найважливіше

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    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

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