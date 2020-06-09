На Рівненщині висипали тонни сміття із використаними тестами на COVID-19. Фото

Біля селища Демидівка Рівненської області серед 20 тонн побутового сміття знайшли використані пробірки для тестування на коронавірус COVID-19.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції у Рівненській області. Правоохоронці зазначили, що непотріб нібито привезли невідомі з іншої області.

Про інцидент поліцію поінформував голова Демидівської об'єднаної територіальної громади 8 червня. Правоохоронці нині встановлюють осіб, причетних до злочину.

На Рівненщині висипали тонни сміття із використаними тестами на COVID-19 rv.npu.gov.ua

За цим фактом розпочато досудове розслідування. У разі доведення провини, зловмисникам загрожує близько 17 тисяч гривень штрафу. Також нині вирішується питання про утилізацію відходів.

Під Рівне серед сміття знайшли використані тести на коронавірус rv.npu.gov.ua

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