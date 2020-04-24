Головна Новини
24 квітня • оновлено в 12:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Рівненщині відкрили село-епіцентр коронавірусу

1.7т
Читати матеріал російською

У Рівненській області 24 квітня зняли блокпости довкола села Тинне на Сарненщині, яке раніше закрили на карантин через найбільшу в області кількість захворювань на коронавірус.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook. За його словами, востаннє COVID-позитивний результат був виявлений у мешканки Тинного, яка перебувала на лікуванні з 10 квітня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Після того, впродовж двох тижнів нових випадків захворювання не було зафіксовано, що дало керівникам області підстави вікрити село.

На Рівненщині відкрили село-епіцентр коронавірусу

Віталій Коваль \ Facebook

"Наразі із блокпосту їду в саме Тинне. Зокрема, відвідаю сільськогосподарське підприємство "Случ". Хочу особисто побачити, як в умовах карантину працюють фермери, з'ясувати, яка підтримка нині їм потрібна найбільше", – зазначив Коваль.

На Рівненщині відкрили село-епіцентр коронавірусу

Віталій Коваль \ Facebook

На Рівненщині відкрили село-епіцентр коронавірусу

Віталій Коваль \ Facebook

На Рівненщині відкрили село-епіцентр коронавірусу

Віталій Коваль \ Facebook

На Рівненщині відкрили село-епіцентр коронавірусу

Віталій Коваль \ Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Рівненській області коронавірусом COVID-19 заразилися 109 медиків, в тому числі 26 лікарів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Рівне
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги