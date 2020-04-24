На Рівненщині відкрили село-епіцентр коронавірусу

У Рівненській області 24 квітня зняли блокпости довкола села Тинне на Сарненщині, яке раніше закрили на карантин через найбільшу в області кількість захворювань на коронавірус.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook. За його словами, востаннє COVID-позитивний результат був виявлений у мешканки Тинного, яка перебувала на лікуванні з 10 квітня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Після того, впродовж двох тижнів нових випадків захворювання не було зафіксовано, що дало керівникам області підстави вікрити село.

Віталій Коваль \ Facebook

"Наразі із блокпосту їду в саме Тинне. Зокрема, відвідаю сільськогосподарське підприємство "Случ". Хочу особисто побачити, як в умовах карантину працюють фермери, з'ясувати, яка підтримка нині їм потрібна найбільше", – зазначив Коваль.

Віталій Коваль \ Facebook

Віталій Коваль \ Facebook

Віталій Коваль \ Facebook

Віталій Коваль \ Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Рівненській області коронавірусом COVID-19 заразилися 109 медиків, в тому числі 26 лікарів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!