На Рівненщині від COVID-19 померла 14-річна дівчинка

На Рівненщині від ускладнень COVID-19 померла 14-річна мешканка села Привітне.

Про це 8 грудня повідомила пресслужба Рівненської облдержадміністрації у Facebook з посиланням на інформацію цілодобового оперативного штабу протидії коронавірусу. Дівчинка мала декілька важких вроджених патологій, зокрема генетичну та серцеву.

За інформацією заступниці начальника обласного управління охорони здоров’я Олени Гандзюк, пацієнтка надійшла 5 грудня у Млинівську ЦРЛ у важкому стані. Хвору доправили до реанімації обласної дитячої лікарні. 6 грудня її стан погіршився, і вночі дівчинка померла.

Також за добу в Рівненській області померли 89-річний житель с. Заболотенці Млинівського району, дубенчанин 63 років, 65-річний мешканець с. Башарівка Радивилівського району, рівняни 73 та 83 років та двоє – 66 років, говориться в повідомленні.

Усього за час пандемії жертвами хвороби стали 424 жителі Рівненщини.

Одужало за добу, 7 грудня, 827 пацієнтів (27 361 з початку пандемії).

Зареєстровано за цей період 374 нових хворих з COVID-19, з них:

м. Рівне – 215;

м. Вараш – 22;

м. Костопіль – 1;

м. Радивилів – 1;

Володимирецький район – 20;

Зарічненський район – 1 (с. Острівськ);

Здолбунівський район – 35;

Острозький район – 7;

Рівненський район – 33;

Рокитнівський район – 28;

Сарненський район – 11.

Завантаженість медзакладів регіону станом на 8 грудня складає 48%, у лікарнях Рівненщини перебуває 805 пацієнтів із діагнозом та підозрою на COVID-19, з них 237 – у важкому стані, 67 – в реанімації, семеро хворих під'єднані до ШВЛ-апаратів.

З початку пандемії в області виявлено 34 088 випадків хвороби.

Статистика захворюваності на коронавірус на Рівненщині Facebook Рівненська обласна державна адміністрація

Статистика захворюваності на коронавірус на Рівненщині Facebook Рівненська обласна державна адміністрація

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що станом на ранок вівторка, 8 грудня, в Україні офіційно підтверджено 832 758 випадків коронавірусу. З них 10 811 – виявлено лише за минулу добу.

Від COVID-19 померли 13 928 осіб (+195 за добу), а 436 564 пацієнти (+12 860) побороли хворобу.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу, 7 грудня, зареєстрована у місті Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.