На Рівненщині від COVID-19 померла 14-річна дівчинка

На Рівненщині від ускладнень COVID-19 померла 14-річна мешканка села Привітне.

Про це 8 грудня повідомила пресслужба Рівненської облдержадміністрації у Facebook з посиланням на інформацію цілодобового оперативного штабу протидії коронавірусу. Дівчинка мала декілька важких вроджених патологій, зокрема генетичну та серцеву.

За інформацією заступниці начальника обласного управління охорони здоров’я Олени Гандзюк, пацієнтка надійшла 5 грудня у Млинівську ЦРЛ у важкому стані. Хвору доправили до реанімації обласної дитячої лікарні. 6 грудня її стан погіршився, і вночі дівчинка померла.

Також за добу в Рівненській області померли 89-річний житель с. Заболотенці Млинівського району, дубенчанин 63 років, 65-річний мешканець с. Башарівка Радивилівського району, рівняни 73 та 83 років та двоє – 66 років, говориться в повідомленні.

Усього за час пандемії жертвами хвороби стали 424 жителі Рівненщини.

Одужало за добу, 7 грудня, 827 пацієнтів (27 361 з початку пандемії).

Зареєстровано за цей період 374 нових хворих з COVID-19, з них:

м. Рівне – 215;

м. Вараш – 22;

м. Костопіль – 1;

м. Радивилів – 1;

Володимирецький район – 20;

Зарічненський район – 1 (с. Острівськ);

Здолбунівський район – 35;

Острозький район – 7;

Рівненський район – 33;

Рокитнівський район – 28;

Сарненський район – 11.

Завантаженість медзакладів регіону станом на 8 грудня складає 48%, у лікарнях Рівненщини перебуває 805 пацієнтів із діагнозом та підозрою на COVID-19, з них 237 – у важкому стані, 67 – в реанімації, семеро хворих під'єднані до ШВЛ-апаратів.

З початку пандемії в області виявлено 34 088 випадків хвороби.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що станом на ранок вівторка, 8 грудня, в Україні офіційно підтверджено 832 758 випадків коронавірусу. З них 10 811 – виявлено лише за минулу добу.

Від COVID-19 померли 13 928 осіб (+195 за добу), а 436 564 пацієнти (+12 860) побороли хворобу.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу, 7 грудня, зареєстрована у місті Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.