На Рівненщині вчителька відмовилась носити маску навіть після 17 000 грн штрафу

У місті Вараш Рівненської області суд оштрафував вчительку української мови та літератури ліцею №1 Жанну Тетеньову за відмову носити засоби захисту.

Як йдеться у постанові Кузнецовського міського суду, педагогині доведеться заплатити 17 тис. грн штрафу за порушення правил карантину і 420 грн судового збору до державного бюджету.

Під час розгляду судової справи вчителька не визнала вини й пояснила, що не бажає носити маску та захисний щиток, бо є християнкою. Адміністрація й колеги ліцею намагались переконати педагогиню не порушувати карантинні правила, але марно.

Суд вирішив, що посилання на віросповідання "фактично зводяться до уникнення адміністративної відповідальності за вчинене".

Як пише "Віче", Тетеньова і після рішення суду відмовляється носити засоби захисту.

"Я християнка віри Євангельської й слово Господнє мені категорично забороняє носити маску, оскільки Він створив мене за образом та подобою своєю. Ми з відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимось на Господа. Тому я відмовляюсь носити ці маски й для мене її надіти – це смерть", – сказала вона.

У Вараському міському управлінні освіти ухвалили рішення, що педагогиня може працювати в ліцеї й надалі, але мусить дотримуватися норм закону про носіння масок.

Вчителька Жанна Тетеньова оштрафована за відмову носити маску iviche.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно посилити покарання для тих, хто не носить маски в громадських місцях. Глава держави вважає, що штрафувати потрібно відразу на місці, без судів.

6 листопада Верховна Рада ухвалила, що українців, які в громадських місцях будуть носити маски на підборіддях, зможуть оштрафувати на 170 грн. А якщо порушити правила повторно, штраф становитиме вже 255 грн.