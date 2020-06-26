На Рівненщині трапився новий стрибок заражень COVID-19

Станом на вечір 25 червня в Рівненській області підтвердили 84 нові випадки захворювання на COVID-19. За попередню добу їх було всього 32.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Віталій Коваль у Facebook. Вік хворих – від 11 до 79 років.

"У такий спосіб у Рівненській області зараз маємо 3364 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, 67 випадків – смертельні. Здолали хворобу 1676 жителів області", – сказав губернатор.

За його словами, на перевірці в лабораторіях області перебуває 413 зразків.

"Всього за час епідемії в області проведено майже 30 тис. тестувань, з них понад 24 тис. – методом ПЛР, більш як 5 тис. – ІФА", – резюмував Коваль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця тижня, 26 червня, кількість інфікованих коронавірусом в Україні зростатиме. Найбільше хворих прогнозується на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині та Волині.