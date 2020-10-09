На Рівненщині трапилася ДТП з мікроавтобусом: двоє загиблих, четверо постраждалих

У п'ятницю, 9 жовтня на дорозі сполученням "Городище – Рівне – Старокостянтинів", неподалік від села Нова Любомирка, трапилася ДТП за участю ВАЗ і мікроавтобуса Renault Master, унаслідок чого двоє людей загинули, ще чотирьох із травмами госпіталізували.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції України в Рівненській області, уточнюючи, що загиблими виявилися водій і пасажир "Жигулів" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Приблизне місце ДТП

"Постраждалих із Renault Master доставили в лікарню", – додали у відомстві.

Як уточнили в пресслужбі ДСНС України в Рівненській області, рятувальникам, які прибули на місце аварії, довелося вирізати постраждалих і загиблих із понівеченого транспорту.

На Рівненщині трапилася смертельна ДТП

На Рівненщині трапилася смертельна ДТП

На Рівненщині трапилася смертельна ДТП

На Рівненщині трапилася смертельна ДТП

На Рівненщині трапилася смертельна ДТП

На Рівненщині трапилася смертельна ДТП

"Зараз усі обставини події встановлює поліція. До надання допомоги залучено три спецавтомобілі ДСНС і 15 рятувальників", – розповіли рятувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сарненському районі Рівненської області 14-річний хлопець, катаючи своїх однолітків на батьківській машині, потрапив у ДТП. Постраждали четверо людей.