На Рівненщині трапилася ДТП з мікроавтобусом: двоє загиблих, четверо постраждалих
Біля міста Рівне трапилася смертельна ДТП
Постраждалих і загиблих довелося вирізати з понівеченого транспорту.
У п'ятницю, 9 жовтня на дорозі сполученням "Городище – Рівне – Старокостянтинів", неподалік від села Нова Любомирка, трапилася ДТП за участю ВАЗ і мікроавтобуса Renault Master, унаслідок чого двоє людей загинули, ще чотирьох із травмами госпіталізували.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції України в Рівненській області, уточнюючи, що загиблими виявилися водій і пасажир "Жигулів" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Постраждалих із Renault Master доставили в лікарню", – додали у відомстві.
Як уточнили в пресслужбі ДСНС України в Рівненській області, рятувальникам, які прибули на місце аварії, довелося вирізати постраждалих і загиблих із понівеченого транспорту.
"Зараз усі обставини події встановлює поліція. До надання допомоги залучено три спецавтомобілі ДСНС і 15 рятувальників", – розповіли рятувальники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сарненському районі Рівненської області 14-річний хлопець, катаючи своїх однолітків на батьківській машині, потрапив у ДТП. Постраждали четверо людей.