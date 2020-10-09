На Рівненщині трапилася ДТП з мікроавтобусом: двоє загиблих, четверо постраждалих

У п'ятницю, 9 жовтня на дорозі сполученням "Городище – Рівне – Старокостянтинів", неподалік від села Нова Любомирка, трапилася ДТП за участю ВАЗ і мікроавтобуса Renault Master, унаслідок чого двоє людей загинули, ще чотирьох із травмами госпіталізували.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції України в Рівненській області, уточнюючи, що загиблими виявилися водій і пасажир "Жигулів" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Постраждалих із Renault Master доставили в лікарню", – додали у відомстві.

Як уточнили в пресслужбі ДСНС України в Рівненській області, рятувальникам, які прибули на місце аварії, довелося вирізати постраждалих і загиблих із понівеченого транспорту.

"Зараз усі обставини події встановлює поліція. До надання допомоги залучено три спецавтомобілі ДСНС і 15 рятувальників", – розповіли рятувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сарненському районі Рівненської області 14-річний хлопець, катаючи своїх однолітків на батьківській машині, потрапив у ДТП. Постраждали четверо людей.