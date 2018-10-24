На Рівненщині школяра покарали за ''Слава Україні''

На Рівненщині 8-класник привітався з учителем фразою "Слава Україні!", а той за вухо відвів його до дошки і наказав стояти обличчям до стіни.

Так розповідає сам школяр, а ось педагог стверджує, що хлопець стояв біля дошки не за патріотизм, а за галас на перерві, повідомляє ТСН.

"Я стояв там. Учитель зайшов до класу, я з ним привітався: "Слава Україні". Далі я тут став, і він мене взяв за вухо", — розповів Іван Огородник.

За його словами, вчитель іноземної мови за вухо вів його до дошки на очах усього класу. "Тут поставив. І тут я простояв половину уроку. Ну, я думаю, за що так мене поставив, я ж нічого такого поганого йому не сказав, не образив", — каже учень. Тому вдома хлопчик все розповів мамі.

"Таким привітанням ми зустрічаємося дуже часто. Мої прабабусі, прадідусі були вивезені до Сибіру за ці привітання. Чому моя дитина не має права говорити таке?", — пояснила Іванна Ходорчук.

Жінка поскаржилася директору, у школі почали службове розслідування.

"Він зрозумів для себе, і діти з класу так само зрозуміли, що "Слава Україні" — це погано. Що не можна говорити, що за нього можна поставити дитину в куток. Вчитель не має права дитину ні штовхати, не хапати за руки", — каже мама школяра.

"Це дуже неприємна подія, незважаючи на те, що ми... Я вважаю себе патріоткою України, я викладач історії, особисто і наші діти не раз виявили себе в патріотичних починаннях", — заявила директор школи № 5 м. Здолбунів Жанна Рудик.

Сам учитель англійської мови Роман Прилуцький називає випадок з Іваном звичайним навчальним процесом. Він стверджує, що провчив хлопця не за патріотичне гасло, а за галас на перерві.

"Іван по коридору бігав, кричав "Слава Україні". Не знаю, він до мене звертався, чи ні... Він був на перерві, і в мене під ногами опинився, коли я заходив до класу. Я просто його взяв і поставив. я не пам'ятаю, я за вухо брав, чи ні, я навіть не звернув уваги", — переконує вчитель.

Він вважає, що ситуацію з учнем розхитують, бо вже кілька років має конфлікт із деякими містянами — зокрема тому, що збирав підписи, щоб не зносили у Здолбунові пам'ятник радянському диверсанту-розвіднику Миколі Приходьку.

На підтримку Романа Прилуцького тепер теж збирають підписи. Його дружина — теж учителька. "Це цькування. Якщо питання не вирішиться, і він не буде захищений, і почуватиметься надалі так, він просто змушений буде розпочати голодування", — каже Тетяна Прилуцька.

Зате мама Івана обіцяє йти до кінця, щоб її син не почувався приниженим за патріотичне гасло. Жінка навіть написала заяву в поліцію.

"Ми проводимо перевірку. Якщо будуть ознаки кримінального правопорушення, дана заява буде внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань", — запевнив керівник Здолбунівського відділу поліції Сергій Смаглюк. А у школі оцінити дії педагога повинні до 2 листопада. Якщо комісія визнає, що вчитель був неправий, він отримає догану і грошове стягнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня президент Петро Порошенко підписав закон про встановлення у Збройних силах та Національній поліції нового вітання "Слава Україні! — Героям слава!".