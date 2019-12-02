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2 грудня • оновлено в 21:52
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Відбив провокацію ворога: на Рівненщині попрощалися із загиблим на Донбасі героєм. Сумний фоторепортаж

2.1т
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У понеділок, 2 грудня, в селі Кринички Рівненської області попрощалися з убитим на Донбасі сержантом Збройних сил України Олексієм Капустяном.

На похорон прийшли родичі та друзі, представники влади та громадських організацій, а також односельці. Про це повідомляє АрміяInform (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

У героя, який загинув від кулі снайпера біля Водяного, залишилися мати, рідний брат і трирічна дочка.

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Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

Facebook Лілії Рагуцький

Як розповів командир гірничо-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади підполковник Дмитро Лисюк, Олексій був старшим на своїй позиції. Під час провокаційного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ він ухвалив командирське рішення і відкрив вогонь. У цей момент його помітив ворожий снайпер.

Побратими також відзначили, що загиблий із перших днів показав себе як відважний командир, лідер військового колективу. Як молодший командир він був ініціативним, самовідданим військовослужбовцем – справжнім патріотом України, професійним, стриманим і обережним воїном.

Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

АрміяInform

Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

АрміяInform

Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

АрміяInform

Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

АрміяInform

Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

АрміяInform

Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

Олексія Капустяна поховали на Рівненщині

АрміяInform

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник загинув на Донбасі 29 листопада. Йому було лише 26 років. Капустяна вбила ворожа куля снайпера. У Коломиї його тіло зустрічали на колінах.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Донбас
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
А не поехал бы рогуль карателем на Донбасс - так и бы и жил в своих Криничках... :-(
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Значки впереди процессии были, а где же мячик от Порошенко и тыщавдень.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Нерабы на коленях хоть стояли, чтоб паны гордились.
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