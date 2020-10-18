На Рівненщині почалося аномальне нашестя багатоніжок: люди забили тривогу. Відео
Чорні багатоніжки називаються "ківсяки"
Комахи повзають у дворах, заповзають у під'їзди і незабаром можуть опинитися в квартирах
За словами фітосанітара, з ківсяками потрібно боротися пастками
Місто Острог Рівненської області страждає від аномального нашестя чорних багатоніжок.
Як повідомляє ТСН, комахи повзають у дворах, заповзають у під'їзди і незабаром можуть опинитися в квартирах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Їх б'ють палицями, вимітають, труять, але вони повертаються", – йдеться в сюжеті.
Головний спеціаліст управління фітосанітарної безпеки Острога Наталія Карпюк розповіла, що ці комахи називаються "ківсяки".
Жодної небезпеки для людей вони не становлять, оскільки є шкідниками сільськогосподарських культур. Багатоніжки живуть у грунті, а вилізли через вологу осінь.
"22 роки я в агрономії і, як агроном, такого нашестя ще не бачила", – додала Карпюк. За її словами, з ківсяками потрібно боротися пастками.
"Це покласти дошки, мокру ганчірку. Вони туди будуть налазити, а потім її забирати і викидати, знищувати: спалювати або механічно – розтоптати", – порадила експертка.
Місцевий житель заперечив, що багатоніжки неабияк допомагають у земляних роботах. "Вони розпушують ґрунт і у нас картопля родить", – зазначив він.
Стосовно розпушування грунту – фітосанітари згодні. Однак попереджають: якщо ківсякам дати волю, то з землі вони можуть доповзти і в квартири городян.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році популярний український курорт Кирилівку в Запорізькій області атакували ківсяки.