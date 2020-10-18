На Рівненщині почалося аномальне нашестя багатоніжок: люди забили тривогу. Відео

Місто Острог Рівненської області страждає від аномального нашестя чорних багатоніжок.

Як повідомляє ТСН, комахи повзають у дворах, заповзають у під'їзди і незабаром можуть опинитися в квартирах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Їх б'ють палицями, вимітають, труять, але вони повертаються", – йдеться в сюжеті.

Головний спеціаліст управління фітосанітарної безпеки Острога Наталія Карпюк розповіла, що ці комахи називаються "ківсяки".

Жодної небезпеки для людей вони не становлять, оскільки є шкідниками сільськогосподарських культур. Багатоніжки живуть у грунті, а вилізли через вологу осінь.

"22 роки я в агрономії і, як агроном, такого нашестя ще не бачила", – додала Карпюк. За її словами, з ківсяками потрібно боротися пастками.

"Це покласти дошки, мокру ганчірку. Вони туди будуть налазити, а потім її забирати і викидати, знищувати: спалювати або механічно – розтоптати", – порадила експертка.

Місцевий житель заперечив, що багатоніжки неабияк допомагають у земляних роботах. "Вони розпушують ґрунт і у нас картопля родить", – зазначив він.

Стосовно розпушування грунту – фітосанітари згодні. Однак попереджають: якщо ківсякам дати волю, то з землі вони можуть доповзти і в квартири городян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році популярний український курорт Кирилівку в Запорізькій області атакували ківсяки.