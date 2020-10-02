На Рівненщині пенсіонерки звинуватили Україну у війні проти Росії

У маршрутці на Рівненщині спалахнув скандал через сепаратистські висловлювання двох пенсіонерок. Зокрема, вони безпідставно звинуватили Україну в нападі на Росію та закликали віддати окупантам Луганськ.

Про прикрий інцидент розповіла на своїй сторінці у Facebook журналістка Аліна Дубовська. За її словами, свідком розмови фанаток "руского міра" вона стала особисто – у місті Дубно.

"Їдуть дві баби. "Сволоти, понакрадали! А ту війну нащо зробили? Якби Україна на Росію не напала, то було б нам добре! І спокій був би!" – каже та, що сидить. "А що ж ти думаєш: що їм шкода було того Луганська віддати? То ж наші брати!" – погоджується та, що в окулярах", – згадує дівчина.

Пенсіонерки у Дубно звинуватили Україну в нападі на Росію. Facebook Аліни Дубовської

Дубовська зазначила, що спершу подумала, ніби їй почулося. Але коли почала прислухатися, то зрозуміла, що змовчати не зможе. Тому журналістка встала зі свого місця і, проштовхнувшись крізь натовп пасажирів, підійшла до пенсіонерок й завела розмову.

– Перепрошую, а ви в Дубно народились?

– А яке твоє вс**не діло?

– А таке. Скажіть, то хто на кого напав?

– Україна на Росію. Ото Майдан зробили і пішли війною!

– Ви розумієте, що ви говорите?! Я не дозволю вам тут озвучувати ваші сепаратистські думки! Це неповага до армії!

– А нам по х*й армія! Вона наш хліб жере!

Після почутого, згадує Дубовська, вона не стрималася та перейшла на крик. Зокрема, дівчина нагадала пенсіонеркам, що через таких, як вони, в Україні таке й відбувається. Також журналістка наголосила, що й сама має відношення до захисту України й звинуватила співрозмовниць у відсутності совісті. Завершуючи суперечку, вона із сарказмом запропонувала пенсіонеркам вже починати говорити російською та покликати Путіна з військами. На це опонентки відповіли їй: "Треба буде, то й покличемо!".

Пасажирки заявили, що зневажають ЗСУ. Facebook Аліни Дубовської

"З іншого боку сиділа молодша жіночка, років під 40. Вставляє своє бачення: "Ти, дура малолітня, ти ще життя не бачила і не знаєш, за що тут говориш! Рота закрий!". Решта пасажирів підтакували цій трійці. Хтось навіть запропонував силоміць висадити таку розумну мене з маршрутки, мовляв, буду знати тоді, як зауваження робити. Вийшла сама, попередньо сфотографувавши моїх опоненток", – розповіла Дубовська.

"От вам і патріотизм. От вам і цінності. Я не маю що додати. Мені до болю прикро! З Днем людей похилого віку, ага!" – поділилася вона своїм болем.

У коментарях патріоти обурилися через таку позицію дубенських сепаратисток та поділилися своїми думками щодо скандалу.

"Місцем їм поступіться", "Нічого ви не розумієте – вся справа в ковбасі за 2,20 і хлібі за 14 коп. Таким, аби в пузі повно і в штанах тепло, а решта – то таке", "І оці потвори мають голос на виборах. Як же я ненавиджу цих совко*рочерів", "То ж не дивно, бо то з кодла тих, кому у часи союзу добре було. А вам, Аліно, дяка і уклін", "Там совок головного мозку! Але витримати і промовчати дійсно важко! Дуже вдячна вам, бо сама така!", "Старі клячі (маю право так їх називати, бо й сама в статусі бабусі) сталінських часів хочуть? Дурепи", "Передати ці фотографії в СБУ за сепаратизм", – пишуть українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран ООС Олександр Морозов став свідком того, як в одному з тролейбусів Києва пасажирки пенсійного віку назвали захисників України, які воюють з російськими окупантами на Донбасі, "вбивцями". Крім того, вони звинуватили їх у збройній агресії, розв'язаній Москвою.