На Рівненщині палії сухостою знищили половину монастиря. Моторошні фото

Кирило Лютий Суспільство 18:56, 12.04.2020

У Рівненській області в селі Липки через підпали сухостою пожежа охопила Свято-Успенський чоловічий монастир.

Надзвичайна подія сталася вранці в неділю, 12 квітня. Вогонь охопив три господарчі будівлі монастиря. Загальна площа склала близько 400 м. кв.

На місці працювали 5 машин і 40 рятувальників. В результаті пожежі ніхто з людей не постраждав.

Пожежа в Липках
Facebook Vad V. Polenchuk
Пожежа в Липках
Facebook Vad V. Polenchuk
Пожежа в Липках
Facebook Vad V. Polenchuk
Пожежа в Липках
Facebook Vad V. Polenchuk
Пожежа в Липках
Facebook Vad V. Polenchuk

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів запропонував посилити покарання за сезонні випалювання сухостою в Україні. Штрафи хочуть збільшити до 6 тисяч гривень.

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