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12 квітня • оновлено в 21:12
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На Рівненщині палії сухостою знищили половину монастиря. Моторошні фото

10.4т
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У Рівненській області в селі Липки через підпали сухостою пожежа охопила Свято-Успенський чоловічий монастир.

Надзвичайна подія сталася вранці в неділю, 12 квітня. Вогонь охопив три господарчі будівлі монастиря. Загальна площа склала близько 400 м. кв.

На місці працювали 5 машин і 40 рятувальників. В результаті пожежі ніхто з людей не постраждав.

Пожежа в Липках

Пожежа в Липках

Facebook Vad V. Polenchuk

Пожежа в Липках

Пожежа в Липках

Facebook Vad V. Polenchuk

Пожежа в Липках

Пожежа в Липках

Facebook Vad V. Polenchuk

Пожежа в Липках

Пожежа в Липках

Facebook Vad V. Polenchuk

Пожежа в Липках

Пожежа в Липках

Facebook Vad V. Polenchuk

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів запропонував посилити покарання за сезонні випалювання сухостою в Україні. Штрафи хочуть збільшити до 6 тисяч гривень.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Рівне
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
На Рпцешных попов наплевать! Там Бога нет и небыло
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