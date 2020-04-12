На Рівненщині палії сухостою знищили половину монастиря. Моторошні фото

У Рівненській області в селі Липки через підпали сухостою пожежа охопила Свято-Успенський чоловічий монастир.

Надзвичайна подія сталася вранці в неділю, 12 квітня. Вогонь охопив три господарчі будівлі монастиря. Загальна площа склала близько 400 м. кв.

На місці працювали 5 машин і 40 рятувальників. В результаті пожежі ніхто з людей не постраждав.

Пожежа в Липках Facebook Vad V. Polenchuk

Пожежа в Липках Facebook Vad V. Polenchuk

Пожежа в Липках Facebook Vad V. Polenchuk

Пожежа в Липках Facebook Vad V. Polenchuk

Пожежа в Липках Facebook Vad V. Polenchuk

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів запропонував посилити покарання за сезонні випалювання сухостою в Україні. Штрафи хочуть збільшити до 6 тисяч гривень.

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