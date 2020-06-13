На Рівненщині коронавірус спалахнув з новою силою: більше 2 тисяч заражених

У п'ятницю, 12 червня, в Рівненській області підтвердили 55 нових випадків захворювання на коронавірус.
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Як повідомив у Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, всього в регіоні виявили 2297 інфікованих COVID-19.
На Рівненщині коронавірус виявили у 2,3 тис. осіб
Зокрема, 14 нових випадків зафіксували у Рівному, 13 – в Рівненському районі, 12 – в Сарненському районі. Вік хворих від 3 до 83 років.
При цьому подолали COVID-19 вже 1254 жителі області. За минулу добу одужали 42 людини.
Кількість летальних випадків не змінилася – 46.
В роботі лабораторій області залишається 556 зразків.
Facebook Віталія Коваля
Скрін Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 12 червня в Україні офіційно підтверджено 29 753 випадки коронавірусної інфекції. З них 683 – за добу.
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