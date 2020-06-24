На Прикарпатті затопило "коронавірусну" лікарню: Шмигаль заявив про критичну ситуацію

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в місті Галич на Прикарпатті внаслідок повені затопило лікарню з хворими на коронавірус. За його словами, затоплення на західній Україні перевершує масштаби 2008 року.

Про це він повідомив після первинної інспекції регіону в середу, 24 червня, говориться в його Telegram-каналі. Ситуація в регіоні, за його словами, критична (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплено районну лікарню в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні складнощі через те, що там є хворі на коронавірус", – повідомив він.

За словами Шмигаля, далі він разом з главою МВС і ДСНС проінспектують гірський район, а після обіду відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, де приймуть необхідні для подолання наслідків стихії рішення.

Відзначимо, влітку 2008 року паводок на Закарпатті наробив збитків на 3-4 млрд гривень. Було підтоплено 40 601 житловий будинок і 33 882 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 360 автомобільних і 561 пішохідний міст, розмито 680,61 км автомобільних доріг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через сильні зливи в Україні, які почалися 22 червня і не припинилися досі, затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпаття, Буковина і Закарпаття.