На Прикарпатті за загадкових обставин зник чоловік: фото пошукової операції

В Івано-Франківській області рятувальники шукають чоловіка, який 28 травня пішов з дому і не повернувся.

Про зникнення заявив батько чоловіка. За його словами, той пішов в ліс, повідомляється на сторінці ДСНС у Facebook (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Рятувальники шукають зниклого чоловіка на Івано-Франківщині. facebook.com/MNS.GOV.UA

"29 травня о 14:50 в оперативно-координаційний центр Управління ДСНС в області надійшло повідомлення від жителя села Крихівці Івано-Франківської міської ради про те, що його син, 1978 року народження вранці 28 травня пішов у лісову місцевість сіл Загвіздя і Підлісся Тисменицького району і станом на 14:50 29 травня не повернувся до місця проживання в селі Крихівці", – зазначили в службі.

Рятувальники шукають зниклого чоловіка на Івано-Франківщині. facebook.com/MNS.GOV.UA

Увечері 29 травня очевидець повідомив, що бачив громадянина, який заходив у річку Бистриця Солотвинська.

Рятувальники шукають зниклого чоловіка на Івано-Франківщині. facebook.com/MNS.GOV.UA

В той день пошуки не дали результату, і операція була припинена після настання темряви.

Рятувальники шукають зниклого чоловіка на Івано-Франківщині. facebook.com/MNS.GOV.UA

Вранці 30 травня рятувальна операція відновилася. У ній задіяні 25 чоловік і 6 одиниць техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харківській області знайшли мертвою шестирічну дівчинку, яка зникла 26 квітня. Її тіло виявили на краю поля в 8 км від рідного села.