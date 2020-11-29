На Прикарпатті від COVID-19 померли дружина, син і невістка депутата

Мирослав Семенюк Суспільство 11:52, 29.11.2020 Оновлено: 11:58, 29.11.2020

Депутат Івано-Франківської районної ради від ВО "Свобода" Микола Кліщ втратив дружину Галину, сина Степана і невістку Маріанну через ускладнення від коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє КУРС, сам Кліщ знаходиться у лікарні.

Районний осередок "Свободи" висловив у Facebook співчуття депутату.

"Невимовний біль переповнює серце. Микола називав дружину "моє сонечко". А двоє внуків залишилися сиротами – це діти Степана та Маріанни", – йдеться в повідомленні.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області 24 листопада від COVID-19 по дорозі до лікарні помер волонтер і бізнесмен Ігор Цепенюк.

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