На Прикарпатті вандали осквернили могилу воїна ЗСУ

У Калуші Івано-Франківської області осквернили могилу українського військового Богдана Гавриліва.

Про це в Facebook повідомив глава Союзу ветеранів АТО Калущини Олександр Соколовський. Він зазначив, що невідомі зламали на могилі два прапора – жовто-блакитний і червоно-чорний.

"Шкода, що там немає камер спостереження. Прохання до всіх читачів моєї сторінки з Калуша, якщо хтось знає за цей ганебний вчинок і містить інформацію на цих вандалів, пишіть мені в особисті повідомлення", – написав Соколовський.

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Богдан Гаврилів народився 1999 році в Калуші. У 2018 році перервавши навчання поступив на військову службу за контрактом. Був розвідником 1-го батальйону 80-ї бригади. Загинув 4 березня 2019 року в результаті мінометного обстрілу поблизу села Лебединське Волноваського району Донецької області.

Богдан Гаврилів вікіпедія

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