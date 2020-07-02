На Прикарпатті в резиденції Зеленського незаконно проводять весілля. Відео

На території президентської резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області, яка є закритим режимним об'єктом, можна за гроші провести весільну урочисту церемонію.

Про це йдеться в сюжеті "4 каналу", чиї журналісти з'ясували, у скільки мінімум обійдеться незаконне весілля в резиденції, де відпочиває глава держави.

Відзначається, що на території резиденції ще за часів експрезидента Віктора Януковича побудували тенісний корт, а для Володимира Зеленського там обладнали спортивний майданчик.

Крім того на території є вертолітний майданчик, мисливські угіддя і лижні траси. У сюжеті йдеться, що президент Зеленський відпочивав в цій резиденції на різдвяні свята.

Журналісти з'ясували, що за невеликі гроші на території президентської закритої резиденції можна провести весільну церемонію. При цьому гостей на закритий об'єкт проведуть, як екскурсантів. За словами співробітниці резиденції, за захід з 8 осіб візьмуть 1 тисячу гривень, і плюс по 50 гривень за кожного нового гостя згори. Сама оренда приміщення коштуватиме 1 тисячу гривень за ніч. Меню на святковий стіл обійдеться в мінімум 350 грн на людину. Також на території резиденції є котеджі – 2 тисячі грн за добу.

Відзначимо, що державна організація "Резиденція "Синьогора" знаходиться в селі Гута, Івано-Франківської області, і та перебуває в управлінні Державного управління справами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський святкував новорічні свята в резиденції "Синьогора".