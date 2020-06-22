На Прикарпатті та Буковині затопило десятки будинків, почалася евакуація. Фото та відео наслідків повені

Через повені в Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголошено другий (помаранчевий) рівень безпеки, введені надзвичайні заходи безпеки.

В результаті негоди рівень води в річках піднявся до 2 метрів, розмиті дороги, підтоплені мости і частково зруйнована дамба. Рятувальники і поліцейські проводять евакуацію людей, а також доставляють воду і їжу, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України (щоб подивитися фото та відео, проскрольте новину до кінця).

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

Станом на 19:00, затоплення зафіксовано в дев'яти районах двох областей, уточнив глава МВС Арсен Аваков в Telegram.

Twitter Арсена Авакова

В Івано-Франківській області в епіцентрі негоди виявився 31 житловий будинок та 37 господарств. До евакуаційним робіт залучено 123 поліцейських і 120 рятувальників, а також 62 одиниці техніки, у тому числі вертоліт Н225 Super Puma.

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

"Поліцейські і рятувальники заходять в кожен будинок і перевіряють, чи у безпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності. Організовано цілодобова робота штабу. Поліція охороняє приміщення громадян, щоб уникнути мародерства", – розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

У Чернівецькій області через сильні дощі піднявся рівень води в річках Прут, Черемош та Брусниця. Розмиті дороги і підтоплені мости в семи населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів. У селі Банилів частково зруйнована дамба.

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

Місцевих жителів попереджають про можливе відселення з небезпечної зони. До ліквідації наслідків негоди залучено 10 одиниць техніки, 55 співробітників ДСНС і 12 поліцейських.

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

"Ситуація змінюється щохвилини. Поліцейські і рятувальники працюватимуть і вночі. Організовуємо місця для ночівлі та харчування. Зараз ситуація контрольована", – розповів Аваков.

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

Він уточнив, що вранці в регіон прибудуть додаткові сили поліції, рятувальників і Національної гвардії.

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

(Відео – Twitter Арсена Авакова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті потужні зливи викликали локальні потопи. Дощі з градом призвели до підтоплення понад 40 домогосподарств і руйнування 4 мостових переходів.