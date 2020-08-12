На Прикарпатті швидка шість разів відмовилась їхати до чоловіка із хворобою серця

На Прикарпатті швидка допомога шість разів поспіль проігнорувала виклик до пенсіонера із міста Калуш, який має проблеми із серцем. Чоловіка непритомного знайшли на вулиці перехожі й намагалися викликати медиків, але їхні спроби були марними.

Як повідомляють "Факти", люди розповіли, що щоразу диспетчери відмовляли їм, грубіянили й навіть взагалі не реєстрували виклик. Крім того, небайдужим громадянам пригрозили штрафом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами очевидців, дідусеві стало зле в магазині, після чого його вивели на свіже повітря. Але на вулиці чоловік лише встиг перейти дорогу і впав на газон. Люди хотіли, аби йому надали кваліфіковану медичну допомогу, але не змогли цього домогтися.

За 20 хвилин чоловікові стало легше. Попід руки його відвели до під’їзду. Пригадувати той день 74-річний пенсіонер не хоче. Тим часом його донька повідомила, що пів року тому він мав стентування на серці та переніс інфаркт.

Зазначимо, що на Прикарпатті вже рік диспетчерська служба екстреної допомоги діє централізовано. Усі виклики, і з Калуша зокрема, надходять до Івано-Франківська. Розповісти, як працює служба, та надавати пояснення з приводу інциденту з пенсіонером у Центрі екстреної допомоги відмовилися. Там вважають інформацію недостовірною, бо не вірять, що їхні диспетчери могли шість разів відмовити у виїзді.

Зі свого боку люди, які рятували дідуся, мають намір подати колективну скаргу на недобросовісні дії медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці липня спалахнув скандал через те, що в пацієнтки Одеської міської клінічної лікарні №11 взяли 10 тисяч грн за операцію, витрати на яку, як виявилося пізніше, повністю покриває Національна служба здоров'я України.