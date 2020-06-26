На Прикарпатті селяни врятували заблоковану річку: Аваков показав приголомшливий результат

Арсен Аваков у Ланчині на Прикарпатті

Жителі селища Ланчин Івано-Франківської області разом із рятувальниками менш ніж за добу змогли розчистити потічок, який завалило деревиною та сміттям внаслідок повені, врятувавши річку.

Про це написав у Twitter глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Він також опублікував фото для порівняння.

Міністр нагадав, що через негоду на Прикарпатті велика вода знесла з гір гілки, листя і, на жаль, сміття. Все це заблокувало річку, і вода розійшлася берегами, зокрема, заваливши потічок під мостом у Ланчині.

Завалений потічок у Ланчині (Twitter Arsen Avakov)

Однак, підкреслив Аваков, рятувальникам і місцевим мешканцям менш ніж за добу вдалося розчистити невелику водойму. Такий їхній вчинок викликав захоплення у міністра.

"Люди, ви – неймовірні!" – зазначив він.

Селяни з рятувальниками розчистили потічок (Twitter Arsen Avakov)

Повідомлення Авакова (Twitter Arsen Avakov)

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков доручив задіяти для подолання наслідків повені в Карпатах шість одиниць авіаційної техніки.