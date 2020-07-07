На Прикарпатті розгорівся скандал через виплати жертвам повені

У місті Галич Івано-Франківської області люди виявилися незадоволеними розмірами виплат компенсацій після масштабної повені.

Постраждалі скаржилися на несправедливий, на їхню думку, розподіл грошей. Стихія пошкодила майже 600 дворів, але лише приблизно сотню будинків міськрада визначила такими, що потребують компенсації, йдеться в сюжеті ТСН.

Чиновники розділили пошкоджені водою будинки на три категорії:

300 тисяч гривень дадуть за зовсім зруйновані будинки

50 тисяч грн – на будинки, що вимагають капітального ремонту

20 тисяч грн – за пошкоджене житло

Водночас більшість пошкоджених будинків зарахували саме до останньої категорії. Постраждалі відзначили, що цих грошей недостатньо, адже в багатьох будинках потрібно заново відновити підлогу та стіни. Містяни вимагали проведення повторної експертизи.

"На 20 тисяч відшкодування – це хіба двері вхідні поставити, які в нас дуються. Підлогу, щоб найдешевшою плиткою застелити, – 18 тисяч", – розповіла потерпіла Олена Чемеринська.

Секретар міської ради Олен Скриник сказав, що повторну перевірку повинен проводити експерт.

"Депутат не може визначити, чи цей будинок вимагає капремонту або ж поточного. Повинен бути фахівець. В адміністраціях є в штаті люди, які могли б це кваліфіковано розписати. Ще 26 числа ми просили надати, але відповіді досі немає", – відповів чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада виділила додатково 2 млрд гривень на подолання наслідків повені в західних регіонах України.