На Прикарпатті розбушувалася потужна пилова буря: в мережі показали відео

В Івано-Франківській області розбушувалася сильна пилова буря.

Аномальне явище зафіксували місцеві жителі як в самому обласному центрі, так і на шляху до міста Коломия. Кадрами вони поділилися на сторінках в Facebook.

"Непроста ситуація саме в ці хвилини на шляху до Коломиї. Пригадується нещодавня пилова буря в Києві. Природні явища набувають аномального характеру", – сказано на сторінці газети "Край".

Пилова буря в першу чергу принесла проблеми водіям, на кадри також потрапили кілька ДТП з легковими автомобілями.

"Нарешті я побачила, що таке "земля налетіла на небесну вісь". Потрапили в фільм "Інтерстеллар" на Івано-Франківщині", – поділилася враженнями Ірина Ванникова.

Пилова буря в Івано-Франківську facebook.com/irina.vannikova

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ і область в середині квітня накрило сильною пилової бурею. Видимість стала дуже низькою, а пил і пісок летіли в прямо в очі людям. У центрі столиці вітер також повалив білборди та велосипеди.

Пізніше рівень забруднення повітря в Києві досяг дуже високих показників, піднявши місто на перше місце в світовому антирейтингу.