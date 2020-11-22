На Прикарпатті ритуальне бюро спробували оштрафувати за роботу в карантин. Фото

У Калуші Івано-Франківської області правоохоронці склали адмінпроткол на власника магазину ритуальних послуг за те, що той був відкритий на вихідних, незважаючи на карантин.

Після того, як навколо ситуації виник скандал, її вдалося вирішити на користь підприємця, про що він написав на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Власник бюро пояснив причини роботи в карантин. Facebook Юрій Кузь

Юрій Кузь пояснив, що бюро було відкрито на прохання людей, у яких помер родич.

Порохоронное бюро в Калуші намагалися оштрафувати. Facebook Юрій Кузь

Вони вранці 21 листопада приїхали в магазин при бюро, купили необхідні товари і поїхали. При цьому продавець не закрила приміщення, тому що ще не закінчила роботу, і саме в цей момент прийшли правоохоронці.

Пояснення власника бюро. Facebook Юрій Кузь

"Люди, я вас прошу не вмирайте на вихідних. Дочекайтеся понеділка", – зазначив Кузь з іронією.

Адмінпротокол на власника бюро. Facebook Юрій Кузь

Він уточнив, що інцидент вдалося вирішити завдяки начальнику поліції Калуша Андрію Кушику, який "оперативно втрутився" у ситуацію.

Facebook Юрій Кузь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві склали 44 адміністративних протоколи за порушення карантину вихідного дня.