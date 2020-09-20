Загибель сина Героя Небесної сотні на Прикарпатті через п'яного водія: підозрюваний рік на свободі, а з судом тягнуть

На Прикарпатті в селі Велика Кам'янка п'яний водій на смерть збив сина Героя Небесної сотні, 23-річного Євгена Ткачука. Хоча аварія трапилася ще в грудні 2019 року, підозрюваний досі розгулює на волі, а суд відкладають, відбулося тільки одне ознайомлювальне засідання.

Детальніше про трагедію і про те, як її переживає мати загиблого хлопця, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Велосипед закинуло на дерево

Про той день, 14 грудня 2019 року, мама загиблого Марія Ткачук згадує зі сльозами.

"Женя їхав на велосипеді узбіччям дороги, був вечір. Коли той п'яний водій на великій швидкості вилетів на зустрічну. Мені потім поліцейський говорив, що Женя намагався ухилитися, з'їхати вправо, але шансів не було, ця машина мчала на величезній швидкості. Велосипед сина закинуло на дерево від удару", – розповідає вона OBOZREVATEL.

Євген Ткачук з мамою. Facebook Євгена Ткачука

Марія згадала, які важкі травми отримав її син – черепно-мозкову травму, перелом тазу, внутрішня кровотеча, пошкоджені органи. Шансів вижити у хлопця не було.

Євген був старшим із трьох дітей загиблого 20 лютого 2014 року на Майдані 39-річного Ігоря Ткачука. Куля снайпера влучила йому в голову.

Ігор Ткачук загинув на Майдані. Дзеркало Коломиї

Обвинувачений живе поруч

За кермом автомобіля сидів місцевий житель Роман К. "Він був п'яний настільки, що ледве стояв на ногах, а очі в нього закривалися. У його крові виявили понад 3 проміле алкоголю! Їхав він ще з одним другом, який так само вже не раз потрапляв у ДТП. Збивши сина, вони не зупинилися, а поїхали далі. Вже потім через когось викликали швидку", – розповідає Марія.

Також, за словами матері, перед аварією чоловіка з одним бачили в кафе, де вони випивали, а потім сіли в Audi.

Загиблий Євген з мамою, сестрою, братиком і бабусею. Дзеркало Коломиї

Справу затягують

Кримінальне провадження розслідувала місцева поліція, вже в березні 2020 року його передали в суд. Однак досі, за пів року, минуло тільки одне попереднє засідання.

"У березні засідання не відбулося, потім був карантин. Потім пройшло перше ознайомлювальне засідання і все. То адвокат підсудного не з'явився, то прокурор. І тепер судове засідання перенесли аж на півтора місяця, на 29 жовтня. Я не вірю в те, що не можна було призначити суд раніше", – обурюється Марія.

Роман К. продовжує жити в селі і щодня по дорозі на роботу проходить повз будинок Ткачуків.

"Його з СІЗО випустили під заставу в 134 тисячі гривень. Він спокійно живе тут. Кілька разів він підходив до мене, просив вибачення. Я сказала, що по-людськи його прощаю, але він повинен відповісти за свій вчинок", – каже Марія.