На Прикарпатті потужний смерч зняли на відео

У неділю, 21 червня, біля селища Обертин в Тлумацькому районі Івано-Франківської області пройшов потужний смерч.

Природне явище на Прикарпатті місцеві жителі зняли на відео і опублікували в Telegram-каналі "FRANKIVSK 112".

На записі видно, як великий вихор піднімається в сіре небо, затягнуте хмарами.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Хорватії випав сніг в розпал літа. Місцевим жителям доводилося виштовхувати автомобілі із заметів, деяким вдалося навіть покататися на лижах.