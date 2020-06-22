На Прикарпатті потужний смерч зняли на відео
На Прикарпатті зняли смерч
У неділю, 21 червня, біля селища Обертин в Тлумацькому районі Івано-Франківської області пройшов потужний смерч.
Природне явище на Прикарпатті місцеві жителі зняли на відео і опублікували в Telegram-каналі "FRANKIVSK 112".
На записі видно, як великий вихор піднімається в сіре небо, затягнуте хмарами.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Хорватії випав сніг в розпал літа. Місцевим жителям доводилося виштовхувати автомобілі із заметів, деяким вдалося навіть покататися на лижах.
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