На Прикарпатті поховали загиблих в кривавому ДТП дітей: фото і відео 18+

На Прикарпатті поховали 3-річного Кирила і 5-річного Артема, загиблих в результаті ДТП біля села Княжолука в Долинському районі.
Похорон пройшов в селі Мала Тур'я в суботу, 13 липня. Попрощатися з дітьми і підтримати рідних прийшли сотні людей. Відео опубліковано в YouTube на сторінці "Авто Майдану" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Мати дітей Наталія Чоп досі знаходиться реанімації в критичному стані.
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На Прикарпатті поховали 3-річного Кирила і 5-річного Артема
На Прикарпатті поховали 3-річного Кирила і 5-річного Артема
На Прикарпатті поховали 3-річного Кирила і 5-річного Артема
На Прикарпатті поховали 3-річного Кирила і 5-річного Артема
На Прикарпатті поховали 3-річного Кирила і 5-річного Артема
На Прикарпатті поховали 3-річного Кирила і 5-річного Артема
На Прикарпатті поховали 3-річного Кирила і 5-річного Артема
Пізніше з'ясувалося, що за кермом KIA знаходився депутат однієї з сільрад, він був в стані алкогольного сп'яніння.
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