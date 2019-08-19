На Прикарпатті дотла згоріла старовинна церква: фото пожежі

У селі Новоселиця Снятинського району на Прикарпатті згоріла 130-річна дерев'яна церква Введення в Храм Пресвятої Діви Марії.

Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС в Івано-Франківській області в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Повідомлення про виникнення пожежі в дерев'яній будівлі на площі 400 кв. м надійшло о 16:44. За даними рятувальників, о 17:35 пожежу було локалізовано за допомогою 6 одиниць техніки та 12 пожежників. Вже о 17:50 очевидці повідомили, що храм повністю знищено вогнем.

На Прикарпатті згоріла церква ДСНС в Івано-Франківській області

Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише о 19:40. Жертв і постраждалих немає.

Церква побудована в 1884 році (за іншими даними 1889) на кошти громади. При церкві діє братство, сестринство і недільна школа.

На Прикарпатті згоріла церква ДСНС в Івано-Франківській області

На Прикарпатті згоріла церква ДСНС в Івано-Франківській області

На Прикарпатті згоріла церква ДСНС в Івано-Франківській області

На Прикарпатті згоріла церква ДСНС в Івано-Франківській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кривому Розі невідомі підпалили двері храму Вознесіння Господнього, розмалювавши стіни написами "14/88".

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