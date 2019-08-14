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На Прикарпатті блискавка вбила 20 овець

1.2т Читати матеріал російською

У Коломийському районі Івано-Франківської області в смт Печеніжин блискавка вбила два десятка овець.

Як передає Курс, про це розповів місцевий фермер Василь Стефурак. Надзвичайна подія сталася у вівторок, 13 серпня.

"Стихія безжальна! Мить, грім... Мінус двадцять голів... Ось така доля пастуша. Всі, що були під деревом, навіть шерсть поплавилась", - розповів фермер.

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Загинули дорослі тварини і молодняк. "Там мами і ягнята", - повідомив чоловік і додав, що в той час людей поблизу не було.

Ілюстрація

Ілюстрація

romka.eu

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Волині блискавка вбила коня і відправила в реанімацію чоловіка, який їхав в підводі зі своїм сином.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
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