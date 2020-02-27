На Прикарпатті 7-річну дівчинку розбещували три рідні брати. Відео 18+

7-річну дівчинку з Прикарпаття розбещували троє її рідних братів. Вони знущалися з дитини, залишаючи на її тілі опіки, шрами, вириваючи зуби і волосся.

Про це стало відомо в ефірі програми "Один за всіх". Рідна мати 7-річної Наді віддала її у патронатну сім'ю 8 місяців тому, захотівши просто "відпочити від дитини" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Патронатна мати маленької Наді Юлія розповіла, що, за словами дівчинки, її рідні старші брати одного разу навіть облили її бензином і підпалили. Більше того, на дівчинку мочилися, розбещували і мучили.

Скріншот 7-річна Надя

У студії програми троє молодиків пройшли детектор брехні, який підтвердив їхні знущання з сестри.

"Як сказати... Це було давно. Братів я не змушував, але вони це також робили", – спробував вибачитися Петро.

У студію викликали поліцію, щоб патронатна мати Юлія написала заяву на Петра.

Далі його долю вирішить слідство. Якщо провину доведуть у суді, то за розбещення сестри на нього чекає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Брат Наді Петро

Рідна мати Наді

Надя з братами

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запорізькій області затримали чоловіка, який оголював статевий орган при дітях і силував їх до статевого акту.

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