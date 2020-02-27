Головна Новини
27 лютого • оновлено в 14:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Прикарпатті 7-річну дівчинку розбещували три рідні брати. Відео 18+

2.5т
Читати матеріал російською

7-річну дівчинку з Прикарпаття розбещували троє її рідних братів. Вони знущалися з дитини, залишаючи на її тілі опіки, шрами, вириваючи зуби і волосся.

Про це стало відомо в ефірі програми "Один за всіх". Рідна мати 7-річної Наді віддала її у патронатну сім'ю 8 місяців тому, захотівши просто "відпочити від дитини" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Патронатна мати маленької Наді Юлія розповіла, що, за словами дівчинки, її рідні старші брати одного разу навіть облили її бензином і підпалили. Більше того, на дівчинку мочилися, розбещували і мучили.

Скріншот

Скріншот

7-річна Надя

У студії програми троє молодиків пройшли детектор брехні, який підтвердив їхні знущання з сестри.

На Прикарпатті 7-річну дівчинку розбещували три рідні брати. Відео 18+

"Як сказати... Це було давно. Братів я не змушував, але вони це також робили", – спробував вибачитися Петро.

У студію викликали поліцію, щоб патронатна мати Юлія написала заяву на Петра.

Далі його долю вирішить слідство. Якщо провину доведуть у суді, то за розбещення сестри на нього чекає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Брат Наді Петро

Брат Наді Петро

Рідна мати Наді

Рідна мати Наді

На Прикарпатті 7-річну дівчинку розбещували три рідні брати. Відео 18+
Надя з братами

Надя з братами

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запорізькій області затримали чоловіка, який оголював статевий орган при дітях і силував їх до статевого акту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
3
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Укроино ...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги