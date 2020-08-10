На популярному курорті України море заполонили медузи. Відео

Марина Погорілко Суспільство 23:23, 10.08.2020 Оновлено: 23:24, 10.08.2020

Море в Приморську Запорізької області заполонили медузи.

Відповідне відео, зняте з катера, з'явилося в Telegram-каналі "Это Запорожье". На кадрах видно скупчення з сотень тварин, які заполонили море.

Судячи з відео, викупатися у воді неможливо, адже всюди медузи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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