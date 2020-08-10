На популярному курорті України море заполонили медузи. Відео

Медузи заполонили море в Приморську (фото: Фокус).
Море в Приморську Запорізької області заполонили медузи.
Відповідне відео, зняте з катера, з'явилося в Telegram-каналі "Это Запорожье". На кадрах видно скупчення з сотень тварин, які заполонили море.
Судячи з відео, викупатися у воді неможливо, адже всюди медузи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше медузи також заполонили море в курортному селищі Кирилівка Запорізької області, через що практично неможливо було увійти в море.
також на узбережжі Азовського моря в Бердянську харків'янин виловив гігантську медузу.