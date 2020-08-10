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На популярному курорті України море заполонили медузи. Відео

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
3,1 т.
Медузи заполонили море в Приморську (фото: Фокус)

Медузи заполонили море в Приморську (фото: Фокус).

Море в Приморську Запорізької області заполонили медузи.

Відповідне відео, зняте з катера, з'явилося в Telegram-каналі "Это Запорожье". На кадрах видно скупчення з сотень тварин, які заполонили море.

Судячи з відео, викупатися у воді неможливо, адже всюди медузи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаЗапоріжжя
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  2. Суспільство