На популярному курорті України море заполонили медузи. Відео

Море в Приморську Запорізької області заполонили медузи.

Відповідне відео, зняте з катера, з'явилося в Telegram-каналі "Это Запорожье". На кадрах видно скупчення з сотень тварин, які заполонили море.

Судячи з відео, викупатися у воді неможливо, адже всюди медузи.

Як повідомляв OBOZREVATEL: