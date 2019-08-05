Були у шоці: на популярному курорті принизили українців через Росію

В одному з готелів Іспанії трапився неприємний інцидент із українськими туристами. Адміністрація не захотіла прибрати прапор Росії, розвішаний у ресторані готелю, образивши українців.

Про цю подію на своїй сторінці у Facebook повідомив Давид Пластер. Він додав, що адміністратори готелю виявилися прихильниками Росії.

"Міжнародним скандалом завершилася вечеря в одному з готелів на узбережжі Коста-Дорада. На ввічливе прохання прибрати російський прапор із зони відпочинку українців, які безпосередньо постраждали від російської агресії, адміністратор ресторану висміяв гостей і підтвердив підтримку вбивства українців росіянами", – повідомив він.

Українці попросили адміністратора готелю прибрати прапор, щоб сім'ї, в яких є загиблі від рук російських військових не почувалися жахливо під час вечері.

FB David Plaster

"Втім, адміністратор, очевидно, виявився палким прихильником російської політики, тому що у грубій формі відмовив гостям, додавши, що його позиція – це позиція всієї Іспанії. До суперечки на рецепції приєдналися громадяни Росії, яких адміністрація попросила особисто розібратися з шокованими українцями. Щоб яскравіше продемонструвати зневагу до громадян України, на розважальному вечорі біля басейну готелю аніматори почали виконувати військові російські пісні", – додав Пластер.

Після того, як українці попросили туроператора переселити їх до іншого готелю туристам виставили штрафи за зняття броні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Криму місцеві жителі висміяли російських туристів, які приїздять на півострів без грошей.

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