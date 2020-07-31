На популярні українські курорти йде шторм: прогноз погоди в Одесі, Бердянську та Кирилівці

Гліб Іванов Суспільство 13:22, 31.07.2020 Оновлено: 13:51, 31.07.2020

Погода на популярних український курортах – у Бердянську, Одесі та Кирилівці – 31 липня буде дощовою. Очікуються грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Зокрема, в Одесі температура повітря очікується +28...+30 градусів тепла вдень і до +22 градусів вночі. При цьому місто потрапило під вплив атмосферного фронту. Можливі дощі з грозами.

Вітер прогнозують східний зі швидкістю 5-10 м/с, під час грози шквал, 15-18 м/с.

Погода в Одеській області
meteo.gov.ua

Водночас Запорізьку область накриє циклон із грозою, зливами і штормовим вітром. Синоптики прогнозують там мінливу хмарність, вітер західний 7-12 м/с, а шквальний вітер 15-20 м/с. Температура повітря вночі буде +16...+21 градус, вдень +25...+30 градусів.

У Бердянську і Кирилівці до обіду буде ясно та сонячно, після обіду на небі почнуть з'являтися хмари. Температура до +29 градусів, вітер до 7 м/с.

Погода в Запорізькій області
meteo.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, погода в серпні 2020 року в Україні буде спекотною: очікуються три піки спеки з температурою до +37 градусів. Вони розпочнуться вже після 5 серпня.

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