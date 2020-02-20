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20 лютого • оновлено в 10:00
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На Полтавщині відбулись зіткнення через евакуйованих з Уханя

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У Нових Санжарах на Полтавщині співробітникам поліції довелося силою заспокоювати місцевих жителів, які влаштували протест проти розміщення в місті евакуйованих з Китаю українців.

Відео було опубліковано в Telegram. На в'їзді в місто почалися зіткнення. Також там був помічений БТР. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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Місце передбачуваного прибуття пасажирів оточили правоохоронці. Однак, незважаючи на чутки, літак з українцями попрямував в сторону Києва і сів у "Борисполі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомляли, що борт прилетить в аеропорт "Бориспіль", але дані на порталі flightradar24.com, який в реальному часі відстежує аероруху на всій планеті, показували, що літак, швидше за все, приземлиться в Харкові. Пізніше стало відомо, що причина в погодних умовах.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
грёбанныe бaндepoвcкe paгули...
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