На Полтавщині відбулись зіткнення через евакуйованих з Уханя

У Нових Санжарах на Полтавщині співробітникам поліції довелося силою заспокоювати місцевих жителів, які влаштували протест проти розміщення в місті евакуйованих з Китаю українців.

Відео було опубліковано в Telegram. На в'їзді в місто почалися зіткнення. Також там був помічений БТР. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Місце передбачуваного прибуття пасажирів оточили правоохоронці. Однак, незважаючи на чутки, літак з українцями попрямував в сторону Києва і сів у "Борисполі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомляли, що борт прилетить в аеропорт "Бориспіль", але дані на порталі flightradar24.com, який в реальному часі відстежує аероруху на всій планеті, показували, що літак, швидше за все, приземлиться в Харкові. Пізніше стало відомо, що причина в погодних умовах.

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