На Полтавщині закопали 600 тисяч трупів птиці: отрута може потрапити в землю і воду
На птахофабриці в Кременчуцькому районі Полтавської області загинуло одразу майже 600 тисяч курей – трупи закопали посеред поля із посівами.
Інцидент трапився в селі Потоки, але не через хворобу птиці. Причиною стало знеструмлення трансформаторної підстанції на підприємстві, йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Виник збій в подачі повітря на території птахофабрики, внаслідок чого птиця задихнулася", – повідомив голова Кременчуцької РДА Андрій Пирог.
За словами чиновника, ситуація ускладнюється тим, що від моменту загибелі птиці минуло вже декілька днів. Водночас утилізувати утворену біомасу за один раз просто неможливо.
На засіданні протиепізоотичної комісії Кременчуцької РДА чиновники вирішили, що робитимуть це поступово, в декілька етапів.
"Ми й зібралися комісією, щоб відслідкувати кожну дію представників птахофабрики, аби не допустити захоронення птиці під землю та спалювання", – додав Пирог.
Натомість журналісти зазначили, що поки тривала відповідна нарада, за декілька кілометрів від фабрики, посеред поля спецтехніка уже закопувала сотні тисяч курей. Це відбувалося поряд із посівами.
Керівник ТДВ "Кременчуцька птахофабрика" від коментарів відмовився, натомість районному керівництву відзвітував, мовляв, птицю в полі закопали лише тимчасово, допоки він домовлятиметься про її переробку.
Селяни ж занепокоєні ситуацією. На думку людей, у результаті отрута може потрапити в землю і воду.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на околицях села Либохора Сколівського району, що на межі Львівської і Закарпатської областей, виявили масовий "могильник" тваринних решток.