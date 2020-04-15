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15 квітня • оновлено в 09:50
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На Полтавщині зафіксовано першу смерть від коронавірусу

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У Кременчуці Полтавської області від ускладнень, спричинених коронавірусом COVID-19, помер 84-річний чоловік.

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Він хворів починаючи з 3 квітня, однак за допомогою до лікарів звернувся лише 13-го. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький на своїй сторінці у Facebook

"Починаємо день із сумної новини. У Кременчуці перша смерть від пневмонії, спричиненої коронавірусом", – написав він.

У Кременчуці зафіксована перша смерть від COVID-19

У Кременчуці зафіксована перша смерть від COVID-19

За його словами, чоловіка госпіталізували з пневмонією до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька". ПЛР-тест на коронавірус дав позитивний результат.

Міський голова підкреслив, що похоронні заходи відбудуться згідно з настановами МОЗ. Він уточнив, що комунальники "всім забезпечені і готові до такої ситуації".

"Бережіть себе і своїх близьких. У разі поганого самопочуття одразу звертайтеся до лікарів. Суворо дотримуйтесь карантинних заходів", – закликав Малецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луцькому районі від коронавірусу помер 19-річний хлопець. Крім COVID-19, у нього був цукровий діабет.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Полтава
Тег
смерть
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