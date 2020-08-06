На Полтавщині військовий узяв у заручники дружину та матір: спливла правда про колишнього АТОвця

У селі Солониця на Полтавщині колишній учасник Антитерористичної операції на Донбасі погрожував дружині та матері підривом саморобного вибухового пристрою.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Полтавській області. Інцидент трапився 5 серпня. За інформацією, яку поліції телефоном повідомили місцеві жителі, чоловік предметом, схожим на боєприпас, погрожував рідним розправою.

Під час обстеження поліція виявила предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Ймовірний боєприпас спрямували на експертизу.

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Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція готує процесуальні документи для повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук, зловмисником є учасник АТО Роман Тарасенко. Під час інциденту, за словами Мосійчука, він перебував у нетверезому стані.

Роман Тарасенко Facebook / Ігор Мосійчук

Крім того, колеги Романа по службі розповіли, що в зоні АТО той перебував трохи більше ніж місяць, у бойових діях участі не брав і самовільно залишив частину.

"Колеги Романа по службі, і я їх цілком підтримую, наполягають, що він після вчорашньої алкопригоди має, окрім того, що понести покарання, яке визначить суд, бути позбавлений статусу УБД!" – написав Мосійчук.

Роман Тарасенко із дружиною Facebook / Ігор Мосійчук

Facebook / Ігор Мосійчук

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