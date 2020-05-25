На Полтавщині від COVID-19 померла медикиня: надії на одужання не було

У лікарні Кременчука на Полтавщині від коронавірусу померла 53-річна жінка, яка працювала лаборанткою в одному з медзакладів міста.

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Міський голова Віталій Малецький повідомив, що за життя пацієнтки боролися понад тиждень, а її смерть настала 24 травня. Про це пише Kolo news.

Водночас видання підкреслює, мовляв, начальник відділу медицини катастроф департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Володимир Мохнач визнав, що з самого початку надій на одужання жінки лікарі покладали небагато.

У Кременчуці від COVID-19 померла 53-річна лаборантка однієї з лікарень

"Більш як тиждень пацієнтка провела в лікарні, вона була на штучній вентиляції легень, під апаратом ШВЛ, але врятувати не вдалося", – розповів чиновник.

За його словами, окрім коронавірусу, у медикині діагностували також двостороннє запалення легень і важкі супутні захворювання, зокрема діабет, який ускладнює перебіг COVID-19.

"Працювала жінка лаборанткою в медустанові Глобинського району. Зараз епідеміологи вивчають питання, де вона могла заразитися", – додали в повідомленні.

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